Roma Primavera, De Rossi: "Con la Fiorentina per riscattarci. Legato ad Aquilani, sta facendo bene" (VIDEO)

ROMA TV+ - Dopo il pari con il Lecce, la Roma Primavera domani torna in campo sfidando in trasferta la Fiorentina. Alla vigilia della partita, in programma alle 13.00, il tecnico giallorosso Alberto De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "La partita con il Lecce ha detto che avevamo bisogno di fare questa esperienza: ripassare il concetto che le partite non sono mai chiuse, non sono mai vinte finché non c'è il triplice fischio dell'arbitro. Purtroppo è successo, lasciamo sul campo 2 punti con grande rammarico. Ma i ragazzi in tutte le altre partite sono stati sempre presenti. Perciò ci sta, ma non ci sta. Abbiamo una grande partita per riscattarci: dovremo stare molto attenti, dovremo essere noi per uscire indenni dal campo della Fiorentina, che è una grande squadra".

È la partita giusta per ripartire dopo il Lecce?

"Partita giustissima. Non è tanto il problema della Fiorentina, ma di tutte le squadre che creano difficoltà. Questo è un campionato molto livellato, è vero che noi stiamo facendo molto di più ma le altre crescono e non dobbiamo abbassare la guardia".

In panchina c'è Aquilani, un vecchio amico e un allenatore che sta crescendo e Fiorentina che cresce settimana dopo settimana.

"Alberto fa parte di quel gruppo che mi ha accolto a Trigoria, è stato il primo primo gruppo. Li ho allenati per 5 anni, che è una cosa molto rara nel settore giovanile. Lo ricordo molto volentieri, come ricordo tutti i componenti di quel gruppo a cui sono molto legato. Alberto sta facendo molto bene, sta crescendo anno dopo anno. Non sta a me, non sono maestro di nessuno. La squadra alterna buone prestazioni con alcune meno, ma resta temibile".