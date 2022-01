Roma Primavera, De Rossi: "Ogni vittoria non è dovuta. Lecce avversario temibile" (VIDEO)

ROMA TV+ - Dopo la vittoria in casa del Cagliari, la Roma Primavera torna in campo domani mattina alle 11.00 per sfidare il Lecce. Alla vigilia ha parlato il tecnico giallorosso Alberto De Rossi: "Non è stato sottolineato più di tanto. Sembra che ogni vittoria sia un fatto dovuto, ma non è così. Abbiamo battuto una squadra fortissima, la classifica ne è testimone, e abbiamo superato tantissime difficoltà, e questo forse è il lato più positivo della vittoria di Cagliari. Ora un'altra partita altrettanto difficile con un avversario diverso, che gioca in modo diverso ma altrettanto temibile. Le partite che abbiamo visionato hanno confermato questa qualità del Lecce, non hanno tutti i punti che meriterebbero. Speriamo di non farli cominciare da domani perché noi dobbiamo continuare nella nostra marcia".

9 partite in un mese: come pensa di affrontare questo ciclo di gara?

"L'abilità è mettere i giocatori al punto giusto e soprattutto alternarli. È vero che sono giovani, ma giocare tante partite ravvicinate non è semplice. Questo farà la differenza. Stiamo stimolando da diverso tempo tutti i componenti della rosa affinché in un certo punto del campionato si facciano trovare tutti pronti, per mettere noi dello staff in condizione di fare scelte facili. Chi gioca gioca, ma il rendimento della squadra non cala".