Settore giovanile, i risultati del weekend: 0-0 dell'Under 17 nel derby

Programma ridotto per le squadre del settore giovanile giallorosso, per via della sosta dedicata alle Nazionali di categoria.

Tanti i romanisti in giro per il mondo, dalle selezioni Under 20 in giù. Con i campionati Primavera e Under18 fermi, quindi, la partita più interessante è stata sicuramente il derby Under 17 andato in scena domenica pomeriggio a Trigoria. Una sfida con in palio il primato, con la Lazio che si è presentata sul campo Di Bartolomei con un punto di vantaggio sulla Roma.

Il pareggio finale – secondo 0-0 consecutivo per i giallorossi – fotografa perfettamente quanto successo durante i novanta minuti di gioco: grande equilibrio nella prima frazione senza, però, occasioni da rete, mentre nella ripresa le due squadre hanno osato di più, senza comunque trovare la via del gol. Per la Roma la migliore occasione è stata la traversa colpita dal brasiliano Joao Costa direttamente su calcio di punizione.