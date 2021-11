Roma Primavera, De Rossi: "Con la Juve dobbiamo dare il massimo di noi stessi" (VIDEO)

ROMA TV+ - Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. "Il valore dell'avversario è nettamente superiore al posto che occupa in classifica. Sappiamo a cosa andremo incontro e dobbiamo dare il meglio di noi stessi - ha detto -. Lo stiamo facendo, ma dobbiamo superarci domani a Torino".

Titubante in campionato, la Juve sta giocando una grande Youth League. Qual è la Juventus vera?

"Ho visto tutta la gara di Londra, sono stati veramente bravi. Mi ha riportato indietro nel tempo quando noi abbiamo vinto a Londra. È stata un'emozione vedere una squadra italiana con quel piglio".

Sarà una partita indicativa soprattutto per loro?

"Anche per noi, dobbiamo confermare quanto di buono stiamo facendo. Lo dobbiamo fare in ogni partita. La squadra sta facendo molto bene. Domani dobbiamo dare il massimo di noi stessi, sarà difficile e ci teniamo moltissimo a fare bella figura".