Primavera, ROMA-BOLOGNA: 1-1 (43' Ndiaye, 47' Stivanello): segui in tempo reale. Pari degli ospiti, Stivanello di testa su punizione

LAROMA24.IT - Alle 15.00 scende in campo la Roma Primavera di Alberto De Rossi che a Trigoria ospita nella 9a giornata di campionato il Bologna, penultimo in classifica a 7 punti. Per i giallorossi, primi a quota 20, è l'occasione di allungare sulle inseguitrici, Empoli, Fiorentina e Napoli, distaccate di 4 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Boer; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Tahirovic, Di Bartolo, Rocchetti; Volpato; Cherubini, Voelkerling Persson.

A disp.: Mastrantonio, Berti, Satriano, Oliveras, Dicorato, Zajsek, Louakima, Pagano, Verrengia.

All.: A. De Rossi.

BOLOGNA: Bagnolini; Amey, Stivanello, Motolese; Cavina, Pyythiä, Urbański, Wieser, Corazza; Paananen (45' Cossalter), Raimondo.

A disp.: Petre, Franzini, Mihai, Casadei, Arnofoli, Karlsson, Bartha, Mazia, Busato, Pietrelli, Annan.

All.: L. Vigiani.

Arbitro: Abdoulaye Diop. Assistenti: Tiziana Trasciatti - Andrea Cravotta.

Rete: 43' Ndiaye (R), 47' Stivanello (B).

Note: recupero 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

47' - Gol del Bologna: Stivanello firma il pareggio con un colpo di testa su una punizione battuta dalla trequarti destra.

45' - Si riparte! Un cambio in casa Bologna: Paananen out per infortunio, al suo posto Cossalter.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina la prima frazione di gioco con la Roma in vantaggio per 1-0.

45' - 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

43' - GOOL DELLA ROMA!!! Cross di Volpato dalla sinistra e, dopo un colpo di testa sul secondo palo di un giocatore rossoblù, Ndiaye si ritrova il pallone tra i piedi e di sinistro da due passi trafigge Bagnolini.

36' - Calcio di punizione per un fallo di Amey su Cherubini all'altezza dei 20 metri: il destro di Tahirovic viene ribattuto dalla barriera rossoblù.

32' - Altra discesa di Missori sulla fascia destra, Bagnolini intercetta bloccando il cross in area in cui era appostato Cherubini.

26' - Prima conclusione del Bologna con Corazza: nessun problema per Boer, che blocca il tiro a giro del rossoblù.

22' - Buona azione della Roma con il cross di Missori da destra diretto al lato opposto dell'area di rigore, Rocchetti in corsa manca l'appuntamento col pallone.

21' - Brivido per Bagnolini che in area piccola temporeggia nel giocare il pallone con i piedi, Cherubini lo pressa e il pallone, dopo un rimpallo sul giallorosso, termina fuori.

16' - Proteste della Roma per un contatto tra Di Bartolo e Corazza in area di rigore del Bologna: il direttore di gara assegna calcio di punizione per gli ospiti. Di Bartolo resta a terra, assistito dallo staff medico giallorosso.

15' - Prima conclusione pericolosa dei giallorossi: il tiro-cross a giro di Volpato sul secondo palo termina fuori.

1' - Inizia il match: primo pallone gestito dal Bologna.