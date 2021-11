Primavera, A. De Rossi: «Felix è in mani sicure, non tutti sono coraggiosi come Mourinho»

ROMA TV+ - Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club dopo il successo dei giallorossi ai danni del Bologna, che ha permesso ai giallorossi non solo di confermare il primo posto in campionato ma di allungare sulle dirette inseguitrici. Queste le sue parole:

Vittoria da grande squadra, in una partita complicata. Ve lo aspettavate?

“Sì, ce lo aspettavamo. La squadra che affrontavamo oggi era molto particolare, sapevamo sarebbe stata difficile. Nel secondo tempo però non siamo entrati bene, abbiamo corso qualche pericolo di troppo”.

Un gol subito su palla inattiva.

“Abbiamo sbagliato soprattutto l’approccio nella ripresa. Non eravamo propositivi. A prescindere dal gol, dove sono stati bravi gli avversari. Potevamo fare meglio”.

Satriano è entrato molto bene nel match.

“Puntiamo da tre anni su Satriano. Oggi avevamo qualche defezione davanti. Ci siamo giocati la carta Cherubini, il ragazzo più giovane, ma le cose sono comunque andate bene”.

Il cammino della squadra in campionato inizia a essere indicativo, 23 punti su 27 disponibili.

“Sono un gruppo di ragazzi professionali, lo vedo durante le gare e negli allenamenti. Sanno soffrire. Oggi mi sono arrabbiato inizialmente, ma è fisiologico. Non si può avere sempre la stessa concentrazione in tutte le gare”.

La doppietta di Felix con la prima squadra?

“È stato veramente emozionante. Come quando hanno esordito gli altri ragazzi. Sono un po’ come figli nostri e io so benissimo cosa gli passa per la testa in quei momenti. Abbiamo consegnato Felix in mani sicurissime. Voglio sottolineare il coraggio del nostro allenatore. Non tutti lo sono”.