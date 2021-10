Ufficiale: Vranjes è un nuovo giocatore della Roma Under 17 (FOTO)

Nuovo acquisto per la Roma Under 17. Il centrocampista svedese, Roberto Vranjes, sarà il nuovo rinforzo per la squadra. Il giovane arriva dal Motala AIF. Il club giallorosso ha voluto accogliere il ragazzo con un tweet: "Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Roberto Vranjes, centrocampista svedese proveniente dal Motala AIF".

? Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Roberto Vranjes, centrocampista svedese proveniente dal Motala AIF#ASRoma pic.twitter.com/Z75PyJEOEQ — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2021