Roma Primavera, De Rossi: "Contro l'Atalanta partita equilibrata e avvincente, mi aspetto conferme" (VIDEO)

Alla vigilia della gara in casa dell'Atalanta, 7a giornata di campionato in scena domani alle 15.00, l'allenatore della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso. "Sono due società che hanno sempre lavorato e sempre creduto sul settore giovanile. Hanno sfornato grandi giocatori che ancora sono in diverse squadre in Serie A, non solamente nel club di appartenenza - le sue dichiarazioni -. Lo stanno facendo da protagonisti. Anche quest'anno sarà una partita importante, equilibrata e avvincente. Cercheremo di recuperare questi due punti persi in maniera strana".

Empoli, Atalanta e Inter: si aspetta da queste tre partite di capire meglio a che punto della crescita è il gruppo?

"Mi aspetto conferme. Il gruppo ha dato risposte importanti in questi primi tre mesi e lo hanno confermato anche durante gli allenamenti. Sappiamo il valore di questo gruppo, soprattutto il valore morale, dell'attenzione e degli obiettivi che vogliono raggiungere tutti insieme".

La difesa a 4 è solo in corso di partita per il momento?

"Sì, perché cambiare troppo toglie certezze ai ragazzi. La difesa a 4 è sempre stato un sistema che adottiamo dalle prime esperienze dei ragazzi. Lo conoscono, lo stiamo adottando solo in emergenza".