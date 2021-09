Roma Under 17, i giallorossi perdono la finale della Scopigno Cup per 2-0 contro l'Inter

La Roma Under 17 di Fabrizio Piccareta deve arrendersi nella finale della 29a edizione della Scopigno Cup disputata ad Amatrice contro l'Inter. I giallorossi hanno preso parte al torneo internazionale arrivando in fondo alla competizione, ma sono usciti sconfitti dalla gara valevole per il trofeo con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Esposito e Berenbruch.

#Under17

L'#Inter vince la 29° Scopigno Cup, torneo internazionale disputato ad Amatrice: battuta 2-0 in finale la #Roma, gol di Pio Esposito e Berenbruch Inter:

Tommasi; Ciuffo, Stankovic, Casani, Castagnaro; Fois, Bovo, Berenbruch; Quieto; Pedrini, Esposito#InterYouth ⚫? pic.twitter.com/W2LF8KxCYP — Fabio Alampi (@FabioAlampi) September 3, 2021