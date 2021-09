Primavera: Roma-Verona si giocherà a Trigoria domenica alle 10:45. Accesso al pubblico non consentito

Domenica 26 settembre, alle ore 10:45, la Roma scenderà in campo contro l'Hellas Verona nel match valido per la quarta giornata del campionato Primavera. I giallorossi al momento sono in testa alla classifica con 7 punti in 3 partite. L'incontro si giocherà nel centro sportivo di Trigoria e non sarà consentito l'ingresso del pubblico.

