Primavera, ROMA-SASSUOLO: segui in tempo reale. Subito occasione per Voelkerling (FOTO e VIDEO)

La Roma Primavera di Alberto De Rossi scende in campo per la seconda giornata del Campionato Primavera. Obiettivo punteggio pieno, dopo il convincente poker inflitto a Torino in occasione del primo match stagionale.

LA FORMAZIONE UFFICIALE

Roma: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Missori, Faticanti, Tripi, Oliveras; Volpato; Voelkerling, Felix

A disp.: Cassano, D'Alessio, Di Bartolo, Dicorato, Keramitsis, Ngingi, Rocchetti, Satriano, Tahirovic, Zajsek, Baldi Berti

All.: Alberto De Rossi

Sassuolo: Vitale; Abubakar, Arcopinto, Aucelli, Danielis; Estevez, Flamingo; Miranda, Paz, Pieragnolo; Zenelaj

A disp.: Zacchi, Cavallini, Cehu, Citarella, Ferrara, Karamoko, Kumi, Macchioni, Mata, Loeffen, Leone

All.: Emiliano Bigica

LIVE

Primo tempo

1' - Inizia il match ed è subito occasione Roma: è Voelkerling a spedire di poco alto con un pericoloso colpo di testa.

11.50 - La distinta del match tra Roma e Sassuolo:





11.41 - Giallorossi in campo per il riscaldamento