Primavera, De Rossi: "Durante la sosta alcuni ragazzi hanno lavorato con la prima squadra. Allenamenti altamente formativi per loro" (VIDEO)

ROMA TV - Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente giallorossa in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. Queste le sue parole.

Una grande prestazione contro i Torino e poi la sosta. È stato un peccato fermarsi?

No, perché i ragazzi hanno continuato a lavorare e aumentare le proprie conoscenze. C'è chi ha raggiunto la propria Nazionale ma c'è anche chi ha partecipato agli allenamenti della prima squadra, che sono altamente competitivi e formativi.

Il Sassuolo è una squadra competitiva...

Hanno un'intelaiatura molto buona. Hanno lottato fino alla fine per i playoff e potevano tranquillamente entrarci. Loro hanno inserito altri giocatori fuori quota, ma è un bene di questa categoria perché si dovrebbero prendere i 2004 ma invece si vuole alzare la competitività della squadra.

In settimana è stato il suo compleanno, ha chiesto un regalo ai ragazzi?

Gli anni iniziano a diventare parecchi. Però scherzi a parte, i ragazzi sanno cosa devono fare e so che non mi tradiranno. Mi sembra un gruppo veramente molto concentrato su quello che si deve fare e sugli obiettivi individuali e di squadra. Siamo moderatamente tranquilli, ma chiaro che bisognerà aspettare questi giorni per riavere a disposizione tutti i calciatori e preparare al meglio la gara contro il Sassuolo.