Primavera, A. De Rossi: «Roma motivata, il campionato è diventato più duro»

ROMA TV+ - Domani debutta la Roma Primavera. Primo impegno stagionale per i ragazzi di Alberto De Rossi, che saranno impegnati sul campo del Torino. Il tecnico ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club delle sue impressioni per l'inizio di stagione dei giallorossi

"Non abbiamo infortunati importanti, solo cose fisiologiche. Poi vedo i ragazzi molto motivati, vedo che cresce molto il rapporto tra di loro. Un obiettivo su cui abbiamo lavorato molto, l'anno scorso c'erano molti stranieri e sappiamo quanto possa essere difficile l'inserimento. questo però sta avvenendo in modo molto naturale e di questo siamo molto contenti. Partendo all'Under 10 in poi la nostra mentalità è quella di giocare bene e dominare la partita, con grande sacrifico. I ragazzi lo stanno facendo, a inizio stagione avevamo qualche difficoltà su questo aspetto. Le partite sono dure a Torino ma lo sono dovunque andiamo, il campionato Primavera sta diventando duro. I continui cambiamenti lo dimostrano, ormai i nostri dirigenti considerano le squadre Primavera come delle seconde squadre, anche i movimenti di mercato la dicono lunga, si inseriscono non solo i giovani da far crescere ma anche i fuoriquota. Segno che il campionato sta crescendo d'importanza".