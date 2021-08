Italia U19: per l'amichevole con l'Albania convocato anche il giallorosso Faticanti

L'Italia Under19, allenata da mister Nunziata, si prepara a disputare il prossimo 13 agosto un'amichevolo contro l'Albania. La giovane formazione azzurra si sta per radunare in vista delle fondamentali gare di ottobre in cui l'Italia si giocherà un posto al prossimo Europeo di categoria. Tra i giocatori convocati da Nunziata c'è anche il giocatore della Roma Giacomo Faticanti. Questi i nomi dei calciatori che si presenteranno al raduno di al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Brayan Boci (Genoa), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Luigi Palomba (Cagliari), Thomas Sandon (Vicenza), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Fabio Miretti (Juventus), Alessio Rossi (Empoli), Filippo Terracciano (Hellas Verona), *Cristian Volpato (Roma), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Gabriele Youns El Hilali (Milan), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Alessio Pinotti (Spal).

(figc.it)

VAI ALLA NOTA ORIGINALE