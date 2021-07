Roma Primavera: comincia la preparazione per la stagione '21/'22 (VIDEO)

Torna a lavorare in vista della prossima stagione anche la Roma Primavera: i ragazzi di Alberto De Rossi si sono ritrovati oggi sui campi di Trigoria per dare il via alla preparazione, come testimoniato da un video diffuso dai canali social del club giallorosso. "Anche i ragazzi di Alberto De Rossi sono tornati al lavoro in vista della stagione 2021-22", il commento alle immagini.