Settore giovanile, Matteo Falasca firma il suo primo contratto da professionista

La Roma continua a lavorare per costruire un settore giovanile vincente e in questo senso nella giornata di oggi il club giallorosso ha fatto firmare il primo contratto da professionista al giovane Matteo Falasca. Il classe 2004, che resterà legato alla società giallorossa per i prossimi tre anni, è stato uno dei protagonisti nella finale del campionato Under 17 che ha visto la Roma conquistare lo scudetto anche grazie a una sua rete.