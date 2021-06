Under 18, la Roma dilaga contro l'Atalanta: 6-0 e finale scudetto conquistata

Ancora una volta uno scontro contro l'Atalanta per il settore giovanile della Roma. A differenza del quarto di finale dei playoff Primavera però, dove la squadra bergamasca si è imposta sui ragazzi di De Rossi, i giallorossi dell'Under 18 dilagano contro la squadra allenata da Stefano Lorenzi. La Roma infatti si impone con un netto 6-0, grazie ai gol di Cassano, Volpato e alle doppiette di Afena-Gyan e Modugno, accedendo così alla finale scudetto dove troveranno la vincente della gara tra Inter e Genoa. La finale del campionato è in programma il 28 giugno a Ravenna.