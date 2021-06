Under 17, battuta la Spal: Roma in finale Scudetto (VIDEO)

All'ultimo respiro, con un gol al 120', verso la finale Scudetto: la Roma Under 17 di Fabrizio Piccareta batte la Spal 3-2 dopo i tempi supplementari e vola in finale dove si contenderà il titolo con il Genoa. A segno per la Roma al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria Pisilli, Falasca e D'Alessio. Per la finale appuntamento martedì 29 giugno a Ravenna.

