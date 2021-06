Primavera, ROMA-ATALANTA 1-2: Cortinovis stronca il sogno scudetto dei giallorossi. Inutile il gol di Zalewski (FOTO)

LAROMA24.IT - Giornata di dimenticare per la Roma Primavera guidata da Alberto De Rossi, che esce sconfitte dal quarto di finale dei playoff del campionato Primavera. Il sogno giallorosso infatti si infrange contro i campioni d'Italia in carica dell'Atalanta, che si impongono 2-1 e accedono alle semifinali del torneo dove incontreranno la Sampdoria. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei nerazzurri che trovano il gol dopo quattro minuti con Cortinovis. La Roma però non si dà per vinta e nella ripresa spinge a caccia del gol del pari che arriva al minuto 68 con Zalewski. Il pari fa comodo ai giallorossi che potrebbero passare il turno, ma a tre minuti dalla fine è ancora una vola Cortinovis a trovare il gol beffando da fuori area Mastrantonio. Il risultato di 2-1 condanna i giallorossi che vengono eliminati e terminano la loro stagione.

IL TABELLINO

ROMA: Mastrantonio; Tomassini (Satriano 89'), Buttaro, Ndiaye, Rocchetti (Jan Oliveras 57'); Tripi, Bove (Ciervo 57'), Podgoreaunu; Milanese (Feratovič 80'), Zalewski; Tall (Afena-Gyan 46').

A disp.: Boer, Evangelisti, Giorcelli, Tahirović, Bamba, Volpato, Di Bartolo.

All.: De Rossi.

ATALANTA: Dajcar; Ghislandi, Ceresoli (Scanagatta 74'), Scalvini; Gyabuaa, Italeng, Cortinovis, Ghisleni (Oliveri 79'), Berto (Grassi 74'); Sidibe (Mediero 85'), G. Renault (De Nipoti 79').

A disp.: Gelmi, Sassi, Vismara, Giovane, Kobacki, Hecko, Zuccon.

All.: Brambilla.

Arbitro: Perenzoni. Assistenti: Terenzio - Pedone.

Marcatori: Cortinovis (A); Zalewski (R).

Ammonizioni: Sidibe (A); Ndiaye (R); Tomassini (R); Ceresoli (A); Scalvini (A); Buttaro (R).

Espulsioni: Ndiaye (R).

Recupero: 1' pt; 6' st.

CRONACA

SECONDO TEMPO

96' - Triplice fischio, la Roma esce sconfitta dalla sfida contro l'Atalanta che accede alle semifinali del campionato Primavera dove affronterà la Sampdoria.

92' - La Roma resta in dieci. Ndiaye atterra in contropiede l'attaccante dell'Atalanta e prende il secondo cartellino giallo che gli costa il rosso.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

87' - Gol dell'Atalanta, ancora una volta con Cortinovis che da fuori area beffa mastrantonio trovando l'incrocio dei pali.

85' - Occasio per Podgoreaunu, che a tu per tu con l'estremo difensore dell'Atalanta non trova lo specchio della porta.

78' - La Roma trova il secondo gol con Tomassini, ma l'azione viene fermata per fuorigioco.

68' - GOL DELLA ROMA! Zalewski trova il gol del pari per i giallorossi, ricevendo da Ciervo e spedendo la sfera all'angolino.

66' - Ci prova Ciervo da fuori area, ma il tiro è centrale e Dajcar blocca senza problemi.

63' - Occasione per la Roma con Milanese, che in area di rigore calcia un rigore in movimento spedendo la palla altra sopra la traversa.

60' - Occasione per l'Atalanta con Sidibe, ma è bravo Mastrantonio a negare il gol del raddoppio al nerazzurro.

51' - Parte subito forte la Roma che in questi primi minuti cerca subito di realizzare il gol del pari.

46' - Inizia il secondo tempo del match.

PRIMO TEMPO

46' -Duplice fischio che vede l'Atalanta chiudere in vantaggio con un gol di Cortinovis.

45' - Sarà uno il minuto di recupero di questo primo tempo.

40' - Giallorossi in controllo della partita e in avanti a caccia del gol del pari. Brava l'Atalanta a non farsi trovare scoperta.

27' - Occasione per Milanese che entra in area di rigore e mette in mezzo per i compagni. Salvataggio provvidenziale di Cortinovis che libera l'area.

20' - Occasione per l'Atalanta, che da destra porta in area di rigore Ghislandi che lascia partire il destro senza trovare però lo specchio della porta.

14' - Ci prova Podgoreaunu dal limite dell'area di rigore, ma Dajcar non si fa sorprendere e blocca la sfera.

11' - La Roma ci prova con Milanese, che penetra in area di rigore ma trova un attento Dajcar che gli nega il gol del pari.

4' - Gol dell'Atalanta. A sbloccare la partita è Cortinovis, che riceve palla in area di rigore e davanti a Mastrantonio non sbaglia, siglando l'1-0 per gli uomini di Brambilla.

1' - Inizia il match.