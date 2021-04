Roma Primavera, Providence operato alla caviglia: "Tornerò" (FOTO)

Ruben Providence, giocatore della Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi, è stato operato nella giornata di oggi alla caviglia. Sembrava che il giovane giallorosso avesse subito in un primo momento una semplice distorsione, ma alla fine è stata necessaria l'operazione. Il giocatore però non si è demoralizzato e pensa già al rientro in campo, postando una sua foto sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase "Tornerò".