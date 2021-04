Roma Primavera, De Rossi: "Con la Fiorentina partita aperta, squadra temibile e di qualità" (VIDEO)

ROMA TV - Domani, a Trigoria alle 15.00, la Roma Primavera ospiterà la Fiorentina per la 18a giornata di campionato. Alla vigilia, ai canali ufficiali del club giallorosso, ha parlato il tecnico Alberto De Rossi: "Sarà una partita apertissima come l'andata perché sono due squadre che cercano il gol e non cercano di aspettare l'errore dell'avversario. Entrambe giocano da dietro. Il collega, mi fa strano chiamarlo così, Alberto (Aquilani, ndr) sta facendo un ottimo lavoro. Sono molto temibili, hanno qualità e creano molte occasioni, ma ne prendono altre. Speriamo di equilibrare la partita a nostro vantaggio".

"Le statistiche a volte sono veritiere. Stiamo perdendo fuori casa, stiamo facendo meno bene delle partite casalinghe. Secondo me, tutto lascia il tempo che trova perché il nostro atteggiamento è lo stesso, non cerchiamo altre soluzioni e tatticamente non cambiamo - ha aggiunto -. Facciamo la nostra partita. Secondo me, fuori casa abbiamo sofferto soprattutto la voglia degli avversari di imporsi e anche un pizzico di sfortuna a volte".