Under 18, la Roma asfalta la Lazio: 4-0 nel derby (FOTO)

Al campo "Agostino Di Bartolomei" nel centro sportivo di Trigoria, la Roma di Aniello Parisi asfalta la Lazio nel derby di categoria, gara valida per la 7a giornata del Girone A del Campionato Nazionale Under 18. 4-0 e gara mai in discussione: a segno Gyan, Cassano, Ludovici e Modugno. Gli scatti del match: