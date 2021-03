Primavera, ROMA-ASCOLI 1-0 (43' Ciervo): segui in tempo reale. Al via la ripresa

LAROMA24.IT - La Roma Primavera agli ordini di Alberto De Rossi si prepara a scendere in campo alle 12:30 contro l'Ascoli. La squadra giallorossa occupa al momento il primo posto in classifica, a pari punti con la Sampdoria che può vantare però una gara in più. I bianconeri invece sono all'ultimo posto in classifica con soli 5 punti. De Rossi però non vuole sottovalutare la gara: "L’Ascoli viene da tre risultati buonissimi, anche la sconfitta a Bergamo dove per larghi tratti ha giocato alla pari con l’Atalanta. Hanno trovato l’equilibrio, stanno trovando prestazioni. Dovremo mettere attenzione, sacrificio e sudore, altrimenti andiamo incontro a sorprese negative".

IL TABELLINO

ASRoma: Mastropietro; Codou, Morichelli, Feratovič; Ciervo, Milanese, Tripi, Bove, Providence; Satriano, Tall.

A disp.: Boer, Vicario, Tomassini, Evangelisti, Zalewski, Vetkal, Podgoreanu, Volpato, Bamba, Afena-Gyan, Tahirovic, Megyeri.

All.: De Rossi.

Ascoli: Bolletta; Marucci, Lisi, Ceccarelli, Markovic, Luongo, Pulsoni, Colistra, Olivieri, D'Agostino, Intinacelli.

A disp.: Raffelli,D'Ainzara, Gurini, Oi, Cudjoe, Re, Riccardi, Mangini, Franzolini, Palazzino.

All.: Seccardini.

Arbitro: Maria Marotta. Assistenti: Antonio Severino; Andrea Micaroni.

Ammoniti: Feratovič (R).

Marcatori: 43' Ciervo

CRONACA

SECONDO TEMPO

46' - Al via la ripresa

PRIMO TEMPO

43' - GOL ROMA. Grande azione di ProvIdance sulla destra che sfida tutti, entra in area, e serve Ciervo, che tutto solo da pochi passi porta avanti i capitolini

36' - Ci prova Ciervo che, inseritosi nei pressi del vertice dell'area piccola bianconera, calcia a rete di prima intenzione, la conclusione è respinta ma sulla ribattuta arriva Bove, il quale calcia a rete di prima intenzione venendo murato

25' - Roma in controllo della partita, ma l'Ascoli è bravo in fase difensiva a non permettere ai giallorossi di essere pericolosi.

15' - Occasione per la Roma con Satriano, che in area di rigore colpisce di testa senza però inquadrare lo specchio della porta.

7' - Satriano svetta di testa in area di rigore rubando il tempo a Morichelli, che si preparava a impattare sotto porta. Grande occasione persa per la Roma.

5' - Parte forte la Roma, che tenta subito di trovare la rete per sbloccare la partita. Ascoli chiuso nella propria metà campo.

1' - Inizia la partita.