Primavera, MILAN-ROMA 0-0: fine primo tempo

Penultima giornata d'andata del campionato Primavera 1 e la Roma prova a mantenere ancora il primato in classifica. I ragazzi di Alberto De Rossi sono attesi da una trasferta ostica sul campo del Milan

IL TABELLINO

MILAN : Jungdal; Stanga, Obaretin, Michelis, Kerkez; Frigerio, Brambilla, Mionić; Roback, Nasti, Hauge.

A disp.: Pseftis, Coubis, Pobi, Filì, Di Gesù, Bright, Robotti, Saco, El Hilali, Desplanches

All.: Giunti.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Milanese, Tripi, Darboe; Satriano; Podgoreanu, Tall, Providence.

A disp.: Boer, Megyeri, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Faticanti, Ciervo, Vetkal, Bamba.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Teodori e Catucci.

LA CRONACA DELLA PARTITA

45' - Primo tempo che finisce senza recupero. Squadre al riposo sul punteggio di 0-0.

29' - Doppia grande occasione per la Roma: incursione di Milanese che da fuori calcia sul secondo palo centrando in pieno il legno, sulla ribattuta Podgoreanu non riesce a centrare la porta.

19' - Prima vera chance per la Roma, corner prolungato di Tall, Feratovic colpisce di testa ma Jungdal copre bene lo specchio della porta

18' - Iniziativa pericolosa della Roma in contropiede, tiro di Providence sul primo palo respinto in corner

0' - Partiti! Il Milan batte il calcio d'inizio