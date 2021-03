ROMA TV - La formazione Primavera della Roma sarà attesa dalla gara col Sassuolo. A parlare del momento della squadra più grande del settore giovanile giallorosso è il tecnico Alberto De Rossi, ai microfoni dell'emittente televisiva di Trigoria. Queste le sue parole:

Sull'ultima partita, pareggiata in casa della Sampdoria.

"Non vincere una partita così, che meritavamo di portare a casa, dà fastidio. Non lascia molto soddisfatti. Però poi c'è da sottolineare la prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto bene in casa della seconda in classifica, una formazione che ha dato del filo da torcere a tutte le squadre più attrezzate del nostro campionato. Adesso guardiamo avanti. Queste quattro partite prima della sosta per le nazionali ci diranno chi siamo. Noi lo sappiamo, ma dobbiamo anche dimostrarlo"

La sfida al Sassuolo.

"Sarà una partita chiusa, difficile. Davanti hanno gente molto rapida, veloce, tecnica. Non ci saranno grandi spazi, ma i ragazzi hanno le capacità e le qualità per trovarli anche dove non ci sono. Adesso sono tutte partite impegnative ed è un vantaggio per tutti, soprattutto per noi dello staff, perché non dimentichiamoci che siamo qui per cercare di completare la formazione di questi ragazzi che il prossimo anno incontreranno altre difficoltà nel mondo degli adulti"