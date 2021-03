Come scrive in mattinata il free-press "Leggo", Tiago Pinto potrebbe scegliere due, e non più uno solo, allenatore nei prossimi mesi. Oltre alla panchina di Fonseca, infatti, è in ballo anche quella della Primavera, col contratto di Alberto De Rossi in scadenza a giugno e nessuna proposta di rinnovo ancora arrivata sulla scrivania dello storico tecnico della formazione giovanile giallorossa.

