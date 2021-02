Primavera, SAMPDORIA-ROMA 0-1 (Milanese 70'): giallorossi a caccia del secondo gol per chiudere la partita

La Roma Primavera torna in campo per difendere il primo posto. I giallorossi, tornati al successo la scorsa settimana con l'Empoli, sono impegnati stamattina a Bogliasco in casa della Sampdoria, seconda in classifica a -5 dai giallorossi, per il 12esimo turno di Primavera 1. Nei giallorossi assenze pesanti: out per infortunio Zalewski oltre allo squalificato Feratovic.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Avogadri; Obert, Angileri, Siatounis; Ercolano, Brentan (73' Gaggero), Yepes, Trimboli, Giordano; Prelec, Yayi Mpie (75' Di Stefano).

A disp.: Zovko, Napoli, Marrale, Paoletti, Sepe, Miceli, Somma, Montevago, Pedicillo, Hermansen.

All.: Tufano.

ROMA: Boer; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Darboe, Tripi, Milanese (84' Bamba); Bove; Podgoreanu (78' Tomassini), Tall (84' Satriano), Ciervo.

A disp.: Megyeri, Mastrantonio, Zajsek, Rocchetti, Tahirovic, Vetkal, Pagano, Volpato, Cassano.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Andreano di Prato. Assistenti: Cerilli e Pressato.

Marcatori: Milanese (R).

Ammoniti: Giordano (S), Ndiaye (R).

Note: recupero 1' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

70' - GOL DELLA ROMA! I giallorossi vanno in vantaggio grazie a un gran gol di Milanese, che in area di rigore si destreggia in mezzo a quattro difensori e con l'esterno del piede trova l'angolo basso della porta blucerchiata.

66' - Darboe verticalizza in area di rigore per Tall, che non riesce a trovare lo specchio della porta ma solo la grande parata dell'estremo difensore della Sampdoria.

54' - Podgoreanu si accentra e dal limite dell'area lascia partire il destro. La palla esce di poco al lato della porta difesa dal portiere blucerchiato.

47' - Colpo di testa di Bove che però l'estremo difensore Avogadri è bravo a disinnescare.

46' - Inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+1 - Il signor Andreano fischia la fine del primo tempo. Squadre al riposo sullo 0-0, grande equilibrio in campo.

45' - Samp vicina al vantaggio, Yepes riceve palla al limite dell'area, prova ad evitare i difensori giallorossi in dribbling e scarica un sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Boer

35 ' - La Samp si riaffaccia in avanti, incursione in area giallorossa di Prelec ma Boer in uscita sventa la minaccia.

24' - Doppia chance per la Roma, incursione di Ciervo in area e sinistro sul primo palo, palla respinta in corner. Sugli sviluppi del corner torre di Podgoreanu per Morichelli che da due passi calcia alto

18' - Samp ancora pericolosa. Punizione dalla destra e colpo di testa di Yepes che termina di poco a lato.

10' - Ancora Roma: sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Vicario bloccato a terra da Avogadri.

8' - Risponde la Roma, spunto di Bove in area che mette sul primo palo, conclusione di prima intenzione di Milanese respinta in corner.

6' - Prima occasione della Samp, colpo di testa di Yaye Mpiè, Boer scavalcato ma salva sulla linea Morichelli.

2' - Scontro di gioco in area giallorossa, testa a testa tra Obert e Morichelli. Entrano i sanitari ma non sembrano esserci problemi per i giocatori.

1' - Partiti! La Roma batte il calcio d'inizio.