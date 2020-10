Roma Primavera, De Rossi: "Le ultime due partite quasi perfette. La Juventus è forte, gioca a viso aperto" (VIDEO)

Alla vigilia del match con la Juventus, in programma domani alle 10.00, ai microfoni dei canali giallorossi ha parlato l'allenatore della Roma Primavera, capolista in campionato, Alberto De Rossi: "Le squadre sono tutte difficili da affrontare, da parte nostra c'è grande rispetto. Abbiamo sempre un'idea: meglio concentrarsi su di noi e non sugli avversari, che sono forti e vanno rispettati. È vero che il primo argomento che affrontiamo è che puntiamo a trovare un rapporto tra di loro molto forte. Quest'anno siamo stati avvantaggiati perché hanno trovato questo feeling da subito. Sono ragazzi seri, hanno lavorato tanto e hanno fatto le ultime due partite non dico perfette ma quasi".

"La Juventus non gioca da un paio di partite, ma abbiamo visto cosa sanno fare: sono palleggiatori, sono giocatori tecnici. È una squadra forte, che non ha paura di giocare, ti affronta a viso aperto ed è temibilissima. Sarà una bellissima partita, sono due squadre che giocano a viso aperto e che cercano sempre la via della rete", ha concluso sull'avversario.