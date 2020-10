Darboe dopo la convocazione in nazionale: "Orgoglioso di rappresentare il mio paese"

Momento magico per Ebrima Darboe, centrocampista classe '01 della Primavera della Roma di Alberto De Rossi. Il giovane giallorosso, protagonista di un grande inizio di stagione, prenderà parte, con ogni probabilità, alla sfida tra il suo Gambia e il Gabon, valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Queste le sue sensazioni: "Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese e la gente che mi ha sempre sostenuto. Darò sempre il massimo per i nostri colori e per la nostra patria. Ogni atleta ha bisogno di stimoli costanti per andare avanti: la chiamata in Nazionale rappresenta un grande traguardo, che ti dà motivazione e crescita emotiva“.

(PointSports)