Primavera, le date della stagione 2020/21: campionato al via il 19 settembre, fase finale a maggio

Riparte anche la Primavera. La Lega Serie A ha comunicato le date del calendario per la stagione 2020/21. Si parte con la prima giornata il 19 settembre, mente il 15 maggio è in programma l'ultimo turno del girone eliminatorio. I playout, invece sono fissati il 24 e il 29 maggio, rispettivamente gara d'andata e ritorno. La fase finale invece andrà in scena dal 22 al 30 maggio.

La Coppa Italia, infine, riprenderà il 23 settembre con il primo turno eliminatorio, mentre la finale si disputerà il 7 aprile.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE