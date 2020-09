Primavera, De Rossi: "Vittoria meritata, nel primo tempo abbiamo costruito tanto. Ma c'è ancora da migliorare"

A margine della partita vinta dalla Roma Primavera per 2-3 sull'Ascoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva del club il tecnico dei giallorossi, Alberto De Rossi. Queste le sue dichiarazioni al termine dei 90 minuti.

DE ROSSI A ROMA TV

Partita vinta in modo emozionante...

Vero, ma la vittoria è meritata e soprattutto nel primo tempo avevamo costruito tanto. Si riduce tutto all'ultimo secondo ma avevamo meritato ampiamente. Abbiamo commesso di nuovo errori su calcio da fermo, con posizionamenti che si erano visti anche in passato. Il doppio pareggio degli avversari ci ha complicato i piani.

Roma offensiva ma risposte confortanti...

Noi facciamo una cosa diversa dagli allenatori. Non abbiamo un sistema di gioco nostro, nè cuciamo addosso ai ragazzi pressioni particolari. Abbiamo 7 attaccanti e dobbiamo metterne almeno 3. Il club vuole che proponiamo un calcio offensivo e io non ho problemi

Oggi la prima ufficiale dopo tanto tempo...

C'era una grande emozione, era tanto che non c'era il pathos dei 3 punti. La squadra in preparazione ha fatto molto bene e oggi a tratti abbiamo riproposto quanto visto nelle ultime settimane. Ancora però non abbiamo una grande attenzione nel recupero palla, e nel reparto difensivo mancano alcuni meccanismi. Dobbiamo allenarci di più e stare di più insieme ma sono molto contento, perché proporre una squadra così, forse un po' scriteriata come equilibri, poteva anche portare ad esiti peggiori