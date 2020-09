Primavera, ASCOLI-ROMA 1-2 (8' Tall, 34' rig. Alagna, 50' rig. Zalewski): segui in tempo reale. Giallorossi di nuovo in vantaggio con un rigore di Zalewski

LAROMA24.IT - Riparte anche la Roma Primavera di Alberto De Rossi: i giallorossi, ospiti alle 17 al 'Picchio Village', affrontano l'Ascoli, neo promosso in Primavera 1, nella prima giornata di campionato. Tanti volti nuovi in casa Roma, con il tecnico che sceglie il 3-4-3 e si affida in attacco a Providence e Podgoreanu a supporto della prima punta Tall.

IL TABELLINO

ASCOLI: Radano; Pulsoni, Alagna, Markovic, Gurini; Statev, Colistra, Franzolini, Olivieri; D'Agostino, Di Francesco.

A disp.: Bolletta, Briganti, Ceccarelli, Marucci, Izzo, Galletta, Riccardi, Pozzessere, Markiewicz.

All.: G. Abascal.

ROMA: Boer; Ndiaye (48' Buttaro), Vicario, Feratovic; Zalewski, Darboe, Tripi, Milanese; Providence, Tall, Podgoreanu.

A disp.: Berti, Baldi, Rocchetti, Satriano, Ciervo, Scandurra, Evangelisti, Astrologo, Bamba, Muteba, Cassano.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Di Cairano. Assistenti: Dell'Arciprete - Romano.

Rete: 8' Tall (R), 34' rig. Alagni (A), 50' rig. Zalewski (R).

Note: recupero: 0 pt. Ammoniti: Ndiaye (R), Colistra (A).

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

50' - GOOL DELLA ROMA!! Calcio di rigore anche per la Roma: Zalewski viene atterrato in area di rigore. Dagli undici metri il giallorosso trova l'angolo alla destra del portiere e porta di nuovo in vantaggio la formazione di De Rossi.

48' - Primo cambio tra le fila della Roma: Ndiaye lascia il posto a Buttaro.

45' - Al via la ripresa.

PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo senza recupero.

34' - Gol dell'Ascoli. Calcio di rigore per i padroni di casa per un intervento di Boer su Pulsoni: dal dischetto Alagna spiazza il portiere giallorosso e fissa il punteggio sull'1-1.

33' - Cartellino giallo per il romanista Ndiaye.

20' - Ancora Tall protagonista: controlla il pallone con il petto in area e libera il destro, ma è ottimo l'intervento di Rodano che respinge col ginocchio.

10' - Roma pericolosa! Doppia chance sui piedi di Milanese e Tall: il primo a tu per tu col portiere tenta il dribbling ma viene bloccato da Radano, sulla respinta il centravanti calcia ma trova la traversa a negargli la doppietta.

8 ' - GOOL DELLA ROMA!! Sblocca il match Tall che, servito al centro dell'area da Providence, a porta vuota regala il vantaggio ai giallorossi.

1' - Si parte! E' l'Ascoli a gestire il primo pallone.