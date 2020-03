Primavera, De Rossi: “Ci stiamo allontanando troppo dalle prime posizioni. Il timore è quello di venire risucchiati dalle posizioni di media classifica”

ROMA TV - Alla vigilia del match contro l’Inter, il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva giallorossa. Queste le sue parole:

Sui tanti gol presi in contropiede

Ci può stare dato che siamo una squadra propositiva. Tutti partecipano alla manovra, quindi è chiaro che a volte la squadra si trova scoperta quando perde il possesso.

Sull’Inter

L’Inter nella sfida di andata ci ha rimontato da 2-0 a 2-2, ma poi c’è stata una grande prova di forza da parte nostra e siamo riusciti a portare a casa una vittoria importantissima. In altre circostanze, come a Napoli, non ci siamo riusciti. Conosciamo bene l’Inter, lo abbiamo incontrato molte volte e ci conosciamo benissimo.

Gli obiettivi stagionali?

Ci stiamo allontanando troppo dalle prime posizioni. Il timore è quello di venire risucchiati dalle posizioni di media classifica, quelle che non ci permetterebbero di accedere ai playoff, che al momento rappresentano il nostro obiettivo.