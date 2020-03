Primavera, A. De Rossi: "Nessuna risposta dal campo, ma non molliamo". Bove: "Rimonte del genere ci fanno perdere punti e consapevolezza dei nostri mezzi"

ROMA TV – Dopo due settimane di pausa forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, la Roma Primavera è tornata questo pomeriggio sul campo del Tre Fontane dove ha affrontato l’Inter, pareggiando 3-3 . Al termine del match, durante il post-partita, l’allenatore giallorosso Alberto De Rossi si è fermato ai microfoni dell’emittente televisiva del club dove ha commentato così la prestazione dei propri ragazzi:

Noi abbiamo il marchio di queste partite così emozionanti per gli spettatori che purtroppo oggi non c'erano. Gare del genere le facciamo solo noi, nel bene e nel male. Chiaramente stiamo lavorando per ottenere altre cose, ma per il momento non abbiamo nessuna risposta dal campo e non molliamo.

3 punti persi?

Assolutamente. Fino alla fine, con grande difficoltà, stavamo conducendo la partita anche affrontando una squadra forte. Poi si passa dal solito 2-0 al 2-2, poi la squadra si è rialzata di nuovo e oggi abbiamo avuto più difficoltà perché dopo il 3-2 non siamo riusciti più a salire, abbiamo cambiato anche sistema di gioco senza darci i frutti che speravamo.

La squadra è pronta per un buon finale di stagione?

Sono contento parzialmente, perché parzialmente possiamo giocare con squadre così forti. A un certo punto l'Inter ha avuto il sopravvento, non siamo ancora perfetti, ma ci alleneremo per cercare di raggiungere i risultati che questa squadra può ottenere.

ROMA TV - Al termine del match, nel corso del post-partita, anche il centrocampista giallorosso Edoardo Bove, autore del gol del momentaneo 3-2, è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva del club dove ha commentato così il pareggio ottenuto contro l’Inter:

Siete andati in vantaggio, poi non siete riusciti a portare a casa i tre punti.

Ultimamente ci capita spesso di avere dei black out all'interno della partita, quando siamo in vantaggio ci facciamo rimontare. Abbiamo dei momenti in cui non giochiamo più bene e non riusciamo a esprimere il meglio del nostro calcio. Dobbiamo lavorare per cercare di colmare questi deficit e riuscire a portare a casa dei risultati.

Cos'è che vi porta di avere questo tipo di atteggiamento in campo?

Ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto, ci spegniamo praticamente. All'inizio giochiamo molto bene trovando anche il vantaggio segnando uno-due gol e poi ci facciamo rimontare in modo troppo semplice e questo ci porta a perdere punti e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo lavorare su questi deficit per raggiungere i nostri obiettivi.

Qual è la tua condizione?

A questi livelli, quando stai fuori due mesi, è sempre difficile rientrare. Già le scorse partite mi sentivo un po' più sulle gambe, oggi invece mi sentivo un po' più leggero. Pian piano ritroverò sempre la condizione e cercherò sempre il meglio per la squadra. Io sto bene.