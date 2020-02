Roma Primavera, De Rossi: "Dopo il pari ci siamo innervositi, ma serve più tranquillità" - Parodi: "Blocco mentale con le piccole, è una sconfitta che fa male"

ROMA TV - Al termine del match contro il Torino, ai microfoni dell'emittente di casa giallorossa è intervenuto il difensore della Roma Primavera, Stefano Parodi. Le sue dichiarazioni:

Sconfitta difficile da analizzare...

"E' difficile giocare contro il Torino. Il loro primo gol è assurdo, Celesia ha tirato da centrocampo, penso che stasera neanche lui crederà al gol segnato, poi il secondo è un calcio di rigore severo. E' una sconfitta che fa male, dovevamo riprenderci dopo la bella vittoria in Coppa Italia".

Troppi passi falsi con le piccole?

"E' come se avessimo un blocco. Passiamo in vantaggio contro squadre più semplici, poi per demeriti nostri ci facciamo recuperare".

Ora Hellas Verona e Fiorentina.

"Il Verona non è da sottovalutare, hanno giocatori che segnano tanto, conosciamo bene la Fiorentina Cercheremo di non avere più questi blocchi".

Dopo le parole anche dell'allenatore Alberto De Rossi:

La Roma aveva prodotto tantissimo, cosa è mancato?

"E' mancato poco, la squadra ha fatto bene. Dopo il pareggio, il Torino si difendeva basso e chiudeva le linee di passaggio, ci siamo innervositi ma non dobbiamo perdere la testa. Abbiamo perso fiducia, noi subiamo a livello psicologico le squadre chiuse. Ma bisogna avere più naturalezza e adattarsi alla partita".

E' una squadra sensibile ad avversari fisici e che si chiudono?

"Sì, non è solo un atteggiamento tattico ma anche mentale. Non possiamo sempre trovare il campo aperto, non funziona così. Non possiamo innervosirci, se l'avversario chiude le linee di passaggio, dobbiamo cercarne altre".

Ora testa all'Hellas Verona e alla Fiorentina.

"Sono concentrato sulla sconfitta di oggi. Non ce l'aspettavamo e non la meritavamo. Abbiamo tenuto il campo bene, poi siamo stati sfortunati sul gol del pareggio ma dobbiamo affrontare le gare con tranquillità. Le partite non vanno sempre come le prepariamo in allenamento, magari fosse sempre così".