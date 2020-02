ROMA TV - Domani la Roma Primavera apre la 19° giornata di campionato affrontando in trasferta il Bologna, match in programma alle ore 11. In vista proprio della gara con la squadra rossoblu è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva del club l'allenatore giallorosso Alberto De Rossi il quale ha dichiarato:

La prossima sfida?

"Questa partita la legherei alle altre due precedenti, i ragazzi hanno dimostrato di poter giocare contro chiunque, il problema è avere continuità". Giocatori stanchi per le nazionali?

"Ora le partite si accavallano e le prestazioni secondo noi non possono essere di grande livello dopo aver giocato e viaggiato, poi è un dato confortante sapere di avere giocatori bravi". Il Bologna?

"Squadra temibile, hanno una squadra di altissimo livello, soprattutto il centrocampo e l'attacco, poi ci gioca il nostro ex Cangiano, hanno tanti giocatori di livello che vanno marcati con attenzione".