Primavera, ROMA-TORINO 0-0: segui in tempo reale. Inizia il secondo tempo (VIDEO)

Torna in campo al Tre Fontane la Roma Primavera di Alberto De Rossi. Appuntamento alle ore 11 quando i giallorossi scenderanno in campo per affrontare i pari età del Torino. Quarto posto in classifica quello attualmente occupato dalla Roma, reduce da una vittoria per 1-4 in Coppa Italia contro l'Atalanta. I ragazzi di De Rossi saranno chiamati a rispondere al 3-2 subito all'andata dai granata.

IL TABELLINO:

Roma: Cardinali; Semeraro, Parodi, Bianda, Trasciani; Darboe, Simonetti, Tripi; D'Orazio, Zalewski, Estrella.

A disp.: Zamarion, Plesnierowicz, Calafiori, Riccardi, Nigro, Milanese, Providence, Tall, Sdaigui, Buttaro, Boer.

All.: De Rossi

Torino: Lewis; Ghazoini, Celesia, Siniega, Marcos Lopez; Kouadio, Garetto, Onisa; Markovic, Greco, Gonella.

A disp.: Trobini, Enrici, Morra, Ricossa, Rotella, Sandri, Ibrahimi, Bongiovanni, Pirola

All.: Sesia

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Lucia Abbruzzese di Foccia, Fabio Pappagallo di Molfetta

Note: ammonito Onisa.

LIVE

SECONDO TEMPO

46' - L'arbitro dà il via alla seconda frazione di gioco

PRIMO TEMPO

45' - La Roma chiude il primo tempo in avanti ma senza riuscire a trasformare le diverse occasioni che le si sono presentate

39' - Occasionissima per Zalewski lanciato in porta da D'Orazio in contropiede. L'attaccante della Roma spara alto tradito dal rimbalzo del pallone

23' - Ammonizione per Onisa per una trattenuta su Simonetti

22' - Tiro-Cross di Semeraro: il pallone non trova la porta ed Estrella non ci arriva. Ci mette una pezza Marcos. Calcio d'angolo per i giallorossi

17' - Occasione per il Torino: Garetto mette dentro per Greco che però non insacca con Cardinali fuori causa

13' - Grande intervento di Lewis su tiro a giro di D'Orazio. Il punteggio rimane sullo 0-0

12' - Traversa colpita anche dal Torino. Gol negato a Garetto dal legno

9' - Zalewski da calcio di punizione non preoccupa Lewis. Rimessa dal fondo per il Toro

8' - Traversa colpita da Estrella. L'attaccante della Roma si è inserito tra i difensori avversari. Portiere avversario battuto, il legno salva il Torino

1' - Inizia il match.

PREPARTITA

10.50 - La Roma ultima la fase di riscaldamento