Primavera, Roma-Napoli: De Rossi sceglie il tridente con Zalewski-Estrella-D'Orazio

Si gioca alle 14 la sfida tra le formazioni Primavera di Roma e Napoli, impegnate per la 5a giornata di ritorno. Le squadre scenderanno in campo al "Tre Fontane" con obiettivi opposti: la formazione di Alberto De Rossi cerca di scalare la classifica che attualmente la vede al 6° posto ma con la possibilità, in caso di vittoria, di superare la Sampdoria e mettersi a -2 dalla Juventus quarta. Il Napoli, che un mese fa ha esonerato Baronio per lasciare la panchina ad Angelini, si trova all'ultimo posto in classifica, insieme al Chievo, con 3 punti di ritardo dal Pescara.

13.30 - Formazioni ufficiali comunicate, squadre in campo per il warm-up pregara.