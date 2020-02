Primavera, De Rossi: “Ci teniamo la prestazione, ora serve un finale di stagione importante” - D’Orazio: “L’andata ci ha reso le cose difficili”

ROMA TV - Al termine del vano successo per 3-1 contro il Verona in Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva l‘allenatore della Roma Primavera Alberto De Rossi. Queste le sue parole:

La Roma ha sfiorato l’impresa

Ci teniamo la partita fatta perché abbiamo ritrovato la squadra, abbiamo ritrovato unita d’intenti, tutti noi abbiamo gli stessi obiettivi e vogliamo arrivare il più in alto possibile con la Roma.

Cosa è piaciuto maggiormente?

Mi sono piaciute tante cose, mi è dispiaciuto che sul 3-1 la partita si sia un po’ bloccata, per almeno 9’ non si è più giocato e questa cosa va valutata.

Si può ripartire da questa prestazione?

L’ho appena detto, noi dobbiamo fare quest’ultima parte di stagione da Roma, come abbiamo fatto oggi che abbiamo vinto 3-1. Il problema sono tante partite che ci hanno condannato a sconfitte tramite brutte prestazioni, le prestazioni da Roma le sottolineiamo.

ROMA TV - Sono arrivate anche le parole dell’attaccante giallorosso Ludovico D’Orazio:

Avete sfiorato l’impresa

Purtroppo il 2-0 dell’andata ci ha reso le cose più difficili, ci ha complicato le cose. Abbiamo fatto tre gol ma non sono bastati. Dopo i primi 55’ abbiamo un po’ abbassato i ritmi, abbiamo avuto le ultime occasioni negli ultimi minuti ma era troppo tardi.

Ora bisogna ripartire in campionato

In settimana il mister ci ha chiesto qualcosa in più, oggi non abbiamo passato il turno ma abbiamo comunque conquistato una grande vittoria, al di là del passaggio del turno la risposta c’è stata.