Primavera, BOLOGNA-ROMA 2-0 (24’ Cangiano, 49’ Bonini): segui in tempo reale

La Roma Primavera affronta la trasferta di Bologna a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato. Per il match contro i rossoblu De Rossi deve fare a meno di Cardinali (convocato in prima squadra), Parodi e Tall che ha riportato un edema osseo alla tibia destra dopo uno scontro in allenamento. In porta ci sarà dunque Zamarion mentre l'attacco sarà guidato da Estrella.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Molla, Lunghi, Bonini, Mazza, Portnova, Saputo, Farinelli, Baldursson, Cangiano, Uhunamure, Pagliuca.

A disp: Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Grieco, Khailoti, Rocchi, Ruffo Luci Paananen, Sigurpalsson.

All: Troise

ROMA: Zamarion, Buttaro, Bianda, Trasciani, Semeraro, Nigro, Simonetti (53’ Zalewski), Darboe (46’ Bove), Riccardi, Estrella, D'Orazio.

A disp: Boer, Berti, Plesnierowicz, Santese, Calafiori, Sdaigui, Tripi, Providence, Ciervo, Ndiaye.

All: De Rossi

Arbitro: Mario Saia; assistenti: Giuggioli e Testi.

Reti: 24’ Cangiano, 49’ Bonini

Note: ammoniti: Nigro (R); Mazza (B)

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

49’ - Raddoppio del Bologna. Calcio di punizione dai 35 metri di Mazza che trova l’accorrente Bonini, bravo a battere Zamarion con un mancino precisissimo.

46’ - Via alla ripresa

PRIMO TEMPO

45’ - Finisce il primo tempo

42' - Ancora Roma. D'Orazio crossa con il mancino, ma la traiettoria diventa pericolosa per Molla, bravo a smanacciare il pallone sopra la traversa.

37' - Ci prova la Roma con Riccardi: il suo sinistro dal limite dell'area di rigore avversaria termina di poco a lato alla destra della porta rossoblù.

36' - Ancora Bologna pericoloso con Baldursson che riceve il cross di Ununamure e dai pressi del vertice destro dell'area piccola giallorossa calcia a rete di prima intenzione non trovando la porta.

24’ - Bologna in vantaggio con Cangiano: classico gol dell’ex. L‘esterno supera Zamarion con un gran destro a giro che termina sotto il sette alla destra della porta avversaria.

14’ - Risponde il Bologna: tentativo di Cangiano che dai 20m prova la conclusione a giro trovando però la risposta centrale di Zamarion.

12’ - Tiro-cross pericoloso di Riccardi dalla fascia destra: blocca a terra l’estremo difensore rossoblù Molla.

1’ - Inizia il match