Primavera, A. De Rossi: "Non giochiamo da Roma e questo mi infastidisce" - Riccardi: "Ci è mancata cattiveria e grinta"

ROMA TV - Roma Primavera punita da Cangiano, ex della partita, che con una doppietta condanna i giallorossi al ko. I capitolini tornano dalla trasferta di Bologna con 0 punti dopo il 3-1 maturato nella partita di questa mattina che ha aperto la 19 giornata di campionato. Al termine del match l’allenatore Alberto De Rossi è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva del club dove ha commentato così la prestazione dei propri ragazzi:

Cosa è successo in questa partita?

Siamo un po' tutti infastiditi da questa alternanza di risultati. Forse è nel nostro dna questa mentalità di accontentarsi. Non è facile risolvere questo problema, ci succede da sette mesi. Abbiamo troppi giocatori che non riescono a stare concentrati per tutti i 90 minuti. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione antipatica. Non giochiamo da Roma e questo mi scoccia.

Grande prestazioni con le grandi e poi non si riesce a mettere la stessa qualità con avversarie minori…

I problemi sono reali e li conosciamo. Ci proviamo a parlarne con i ragazzi, loro ci devono mettere qualcosa. Una parte di squadra non ci stava a perdere, mentre un'altra parte si ferma e perde la strada.

Dopo il gol cosa è mancato?

I gol che abbiamo preso sono lo specchio delle nostre difficoltà. Al primo gol bastava temporeggiare un pochino, ci hanno sorpresi fuori posizione e questo è un limite tecnico-tattico che abbiamo. Il Bologna ha meritato di vincere. Dopo il primo gol abbiamo perso sicurezza e ci siamo allungati e lì è venuta fuori un’altra squadra.

Come si lavora sulla testa ora?

La partita di oggi era quella del rilancio, in campionato dobbiamo rilanciarci. L’obiettivo è fare i playoff direttamente, ma siamo lontani e così non ci avviciniamo. Le finali del campionato sono un obiettivo importante per società e per tutti noi. Questa doveva essere la partita dell’anno, ma il messaggio non è arrivato. Ce la metteremo tutta per fare il massimo mercoledì in Coppa Italia.

ROMA TV - Nel corso del post-partita di Bologna-Roma si è fermato ai microfoni dell'emittente giallorossa anche Alessio Riccardi il quale ha dichiarato:

Cosa è successo?

Abbiamo questa alternanza perché quando abbiamo una partita importante diamo il meglio di noi stessi, poi arriva una partita che sembra più facile e ci adagiamo anche se essendo la Roma dovremmo vincere sempre.

Tra di voi ne avete parlato?

Ne abbiamo parlato tantissime volte, siamo un gruppo unito e fantastico. Poi sul campo servono i fatti e a volte non arrivano.

Cosa è mancato?

Dovevamo entrare con cattiveria e grinta. Cangiano è forte e lo sapevamo. Ora pensiamo a mercoledì, è importantissimo.

Sarebbe un peccato non andare in finale di Coppa Italia.

La finale può cambiarci la stagione. Mercoledì scenderemo in campo e daremo tutti noi stessi.