Primavera, A. De Rossi: "Con il Verona ci vorrà molta più attenzione, ma la squadra crede al passaggio del tunro"

ROMA TV - Domani alle 14 allo stadio Tre Fontane la Roma Primavera è chiamata a ribaltare il risultato di 2-0 subito a Verona per qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Alla vigilia del match con gli scaligeri l'allenatore giallorosso Alberto De Rossi è intervenuto ai microfoni dell'emittente del club dove ha dichiarato:

"La partita di Verona è stata caratterizzata da questi episodi negativi in fase difensiva. Abbiamo avuto una lettura sbagliata a partire dal primo minuto, in cui abbiamo causato un calcio di rigore, l'ennesimo. Ci vorrà molta più attenzione, anche sull'aspetto tattico. Anche qualche calcio da fermo potrà garantirci i gol necessari per passare il turno. La squadra ci crede: in varie partite abbiamo segnato tanti e tanti gol. Quest'anno abbiamo creato tante occasioni, ne abbiamo trasformate altrettante, ma non abbiamo garantito quella sicurezza dietro che sarebbe servita. Non sarebbe male se ci fosse qualcuno sugli spalti a spingere questi ragazzi, perché noi stiamo sempre un po' da soli. Il clima è quello giusto, da settore giovanile, anche se la Primavera un po' si distacca da questo. Teniamo moltissimo a questa partita, soprattutto a non fare la figura che abbiamo fatto all'andata"