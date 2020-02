Nazionale Under 18: convocati Bove, Tripi e Ciervo per l'amichevole contro la Francia

La Nazionale Under 18, allenata da Bernardo Corradini, ha diramato le convocazioni per gli azzurrini che dovranno partecipare all'amichevole in programma il 12 febbraio alle 11 presso il Centro Tecnico Federale francese di Clairefontaine. Tra i nomi dei convocati ci sono tre giocatori giallorossi: Edoardo Bove e Filippo Tripi per il centrocampo e Riccardo Ciervo tra gli attaccanti. Di seguito la lista completa.

Portieri: Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma).

Difensori: Tommaso Barbieri (Novara), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Christian Dimarco (Inter), Stefano Piccinini (Sassuolo), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Iyenoma Destiny Udogie (Verona), Mattia Viti (Empoli).

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Edoardo Bove (Roma), Michael Brentan (Sampdoria), Nikola Sekulov (Juventus), Diego Orlando Simonetta (Sassuolo), Filippo Tripi (Roma).

Attaccanti: Alessandro Arlotti (Monaco), Nicholas Bonfanti (Inter), Andrea Capone (Milan), Riccardo Ciervo (Roma), Cosimo Marco Da Graca (Juventus).

(figc.it)

