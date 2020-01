Primavera, SAMPDORIA-ROMA 1-2 (6' rig. D'Amico, 8' D'Orazio, 20' Estrella Galeazzi): segui in tempo reale. Giallorossi in vantaggio

LAROMA24.IT - Dopo la vittoria sul Pescara, la Roma di Alberto De Rossi è attesa in trasferta dalla Sampdoria. Allo "Stadio Comunale Riccardo Garrone" i giallorossi, terzi in classifica al pari dell'Inter, affrontano i blucerchiati, decimi in classifica e reduci dal pari con la Fiorentina, nell'ultimo match del girone d'andata.

IL TABELLINO

SAMPDORIA: Raspa; Angileri, Veips, Obert; Chrysostomu, Pompetti, Siatounis, Canovi; D'Amico, Prelek, Balde.

A disp.:

All.: M. Cottafava.

ROMA: Cardinali; Buttaro, Bianda, Trasciani, Semeraro; Darboe, Tripi, Sdagui; Providence, Estrella Galeazzi, D'Orazio.

A disp.:

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Fontani. Assistenti: Meocci-Grasso.

Reti: 6' rig D'Amico (S), 8' D'Orazio (R) 20' Estrella (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

20' - GOL DELLA ROMA!!! 2-1 firmato Estrella Galeazzi: bravo il brasiliano a sfruttare l'errore in uscita dell'estremo difensore blucerchiato sul cross di Buttaro dalla fascia destra.

14' - Ancora protagonista D'Orazio: dalla fascia destra il numero 7 pennella un cross in area di rigore per Bianda che di testa batte Raspa per il vantaggio giallorosso. Tutto fermo per fuorigioco.

8' - GOL DELLA ROMA!!! I giallorossi pareggiano subito i conti con D'Orazio che dal limite dell'area, servito da Tripi, libera il destro per l'1-1.

6' - Calcio di rigore per la Sampdoria: Darboe atterra in area un avversario. Dal dischetto trasforma D'Amico: palla all'angolino alla destra di Cardinali. 1-0 per la Samp.

1' - Al via il match. Campo in pessime condizioni.