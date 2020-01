Primavera, Roma in partenza da Termini direzione Verona (FOTO e VIDEO)

La Roma Primavere allenata da Alberto De Rossi è in partenza dalla stazione Termini in direzione Verona. I giovani giallorossi scenderanno in campo infatti nella giornata di domani, alle 14:30, contro il Chievo Verona. La formazione della Primavera si trova attualmente al quinto posto in classifica, alle spalle di Juventus e Inter che hanno entrambe un solo punto in più della formazione giallorossa. Presente anche Estrella, ieri sera in panchina a Torino con la prima squadra, che si è riaggregato con gli uomini di De Rossi.

LR24