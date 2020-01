Primavera, De Rossi: "C'è entusiasmo e consapevolezza dei nostri mezzi, stiamo migliorando"

ROMA TV - Dopo la Coppa Italia, la Roma Primavera è attesa domani dalla sfida contro il Torino in campionato. Le parole dell'allenatore Alberto De Rossi: "C'è tanto entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi, l'ho visto anche nell'allenamento di oggi. Non è la prima gara che questa squadra fa bene, ma affermarsi contro la prima in classifica (vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, ndr) dà vantaggi da un punto di vista fisico, tecnico e mentale. Siamo in netto miglioramento, anche se prima di Bergamo c'era stata discontinuità di prestazioni, ma siamo qui per questo, per aiutare questi ragazzi ad essere continui e crescere".

Il Torino?

"È una buona squadra, ti mettono in difficoltà con il pressing, cerca di non farti giocare. All'andata fu una gara dai due volti, dopo la prima ora di gioco fatta molto bene, siamo caduti e abbiamo perso la gara".

Sul turnover?

"È la squadra che mi dà la possibilità di cambiare, stiamo cercando da inizio stagione di far giocare tutti, anche per dare l'opportunità a tutti e per tenere vivo il gruppo. Spero di poter cambiare più di un calciatore".