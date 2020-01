Primavera, A. De Rossi: "Prendiamo troppi gol, a volte è imbarazzante. Gli errori stanno pesando tanto"

ROMA TV - Nel pomeriggio la Roma Primavera ha affrontato in trasferta il Chievo Verona e, grazie alle reti di Riccardi e Zalewski segnate nella ripresa, dopo il primo tempo terminato in doppio svantaggio, è riuscita ad evitare quella che sarebbe potuta essere la seconda sconfitta consecutiva. Nel corso del post-partita è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva del club l'allenatore giallorosso Alberto De Rossi il quale ha dichiarato:

Che partita è stata?

"È stata una partita un po' diversa dalle altre, in settimana la squadra è rimasta colpita dalla gara di Genova e hanno lavorato in maniera meravigliosa, c'erano tutti i presupposti per fare una grande gara oggi. Il problema è stato partire subito con due gol di svantaggio, poi diventa difficile psicologicamente. Per tutto il primo tempo i ragazzi avevano voglia di fare ma vagavano per il campo a causa dei due gol evitabili".

Cambio modulo?

"Lo facciamo diverse volte, Riccardi può giocare in tanti ruoli e usiamo questa carta, sia come trequartista che come esterno. Poi è entrato bene anche Tall, dando peso all'attacco, ma alla fine è cambiata tutta la mentalità di squadra".

Solo 9 punti in trasferta?

"Per quanto riguarda la prima parte di campionato è evidente che prendiamo troppi gol, a volte è imbarazzante, non è calcio. Noi facciamo una cosa diversa, ma probabilmente sia come squadra che come individualità dobbiamo crescere un pochettino, gli errori stanno pesando tanto".