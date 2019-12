Roma Primavera, A. De Rossi: "Dobbiamo smetterla di complicarci le partite". D'Orazio: "Abbiamo lottato tutti insieme e ora testa al Cagliari"

ROMA TV - La Roma Primavera batte il Napoli 4-1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta. Al termine del match con i partenopei, l'allenatore giallorosso Alberto De Rossi è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva ufficiale del club dove ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

Gara più complicata del previsto?

"Purtroppo dobbiamo smetterla di complicarci le partite, è una cosa che facciamo spesso e noi abbiamo giocatori che hanno un bagaglio tecnico che deve permettere loro di sbagliare poco".

Partita comunque mai in bilico...

"Sì, ma i primi 25' vanno analizzati, dopo la partita ha preso la giusta direzione. Non è finita la partita appena è finita, la gara ci serve per continuare a formare i ragazzi e oggi qualcosa da registrare c'è".

Quarto di finale contro l'Atalanta?

"Adesso l'Atalanta è una squadra forte, soprattutto nell'ultimo anno ha vinto tutto, sta facendo molto bene, è forte anche nella competizione internazionale. Sarà una grande bella partita, speriamo di togliere loro altri punti dopo quelli del campionato. Faremo le nostre valutazioni, incontriamo l'Atalanta e rischiamo di uscire perché sono forti, ma se passassimo sarebbe una soddisfazione unica".

La prossima sfida contro il Cagliari?

"Anche l'anno scorso ha fatto molto bene, ha fatto i play-off ed è una realtà che punta molto sul settore giovanile, hanno una squadra competitiva".

ROMA TV - Nel corso del post-partita è intervenuto ai microfoni dell'emittente giallorossa anche Ludovico D'Orazio, autore oggi di una doppietta:

I gol di oggi?

"Il primo gol è stato un po’ casuale ma è andata bene così".

Vi siete complicati la partita…

"Sì, i tre piccoletti che hanno davanti ci hanno dato fastidio, ma da metà primo tempo abbiamo preso le misure e abbiamo iniziato a macinare".

Risultato poi importante…

"Sì, abbiamo lottato tutti insieme e ora pensiamo alla prossima contro il Cagliari".

È il tuo momento?

"Sì, mi dispiace che stia arrivando la sosta. Ho avuto un paio di infortuni che mi hanno un po’ fermato ma sono felice della fiducia che mi dà il mister, mi dice sempre che devo fare la differenza e questo mi rende orgoglioso".