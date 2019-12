L'AS Roma comunica che Alessandro Toti assume il ruolo di allenatore dell’Under 18 del Club. Il tecnico, attualmente viceallenatore della Roma Femminile, prende il posto di Mauro Fattori, che lascia l’incarico per ragioni personali.

La Società desidera ringraziare Fattori per l’impegno profuso sulla panchina giallorossa e augura buon lavoro ad Alessandro Toti per la nuova avventura.

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

(asroma.com)