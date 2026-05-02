La Roma Femminile festeggia la conquista del terzo scudetto consecutivo sul campo dello stadio Tre Fontane. Al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Ternana, le calciatrici giallorosse hanno dato il via alle celebrazioni per il titolo. In un video pubblicato sui social dal club, la squadra è sul terreno di gioco con indosso le t-shirt celebrative. Tra abbracci e sorrisi, le campionesse d'Italia hanno intonato il coro: "Siamo noi i campioni dell'Italia siamo noi", festeggiando il traguardo raggiunto matematicamente con due giornate d'anticipo.



